Rugby | Bitpanda diventa sponsor di maglia della Fir

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) -, piattaforma di investimento digitale europea, annuncia la prima partnership sportiva in Italia con la Federazione Italiana(Fir). L'unicorno austriaco sarà MaindiNazionale italiana dimaschile eNazionale Under 20 per l'intera durata del Sei Nazioni, il cui inizio è in programma il 5 febbraio 2022. “Il mondo che cambia, compreso quello del, ci impone di strutturare la nostra Federazione per affrontare al meglio le sfide che il futuro ci porrà di fronte, dentro e fuori dal campo. Una struttura dinamica, tecnologicamente avanzata e capace di interagire agilmente con i propri tesserati ed i Club attraverso gli strumenti che scienza, ...

... Direttore Commerciale della Federazione Italiana- .è una realtà che ha saputo emergere nel settore degli investimenti ponendosi come riferimento in Europa e nel mondo e confidiamo ......investimenti online sono il fenomeno finanziario che sta incuriosendo ed interessando tutti e siamo entusiasti di poter accogliere nella grande famiglia delitaliano una realtà come, ...La partnership offre a Bitpanda una piattaforma formidabile per raggiungere non solo il pubblico italiano, ma anche un target più ampio di milioni di appassiona ...Bitpanda, piattaforma di investimento digitale europea, annuncia la prima partnership sportiva in Italia con la Federazione Italiana Rugby (Fir). L’unicorno austriaco sarà Main Sponsor e Sponsor di Ma ...