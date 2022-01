Ristori, domani la cabina di regia per gli aiuti alle attività in crisi: 360 milioni per discoteche e piscine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella mattinata di domani, 21 gennaio, si riunirà la cabina di regia con il presidente del consiglio Mario Draghi e i capi delegazione della maggioranza sui Ristori per le attività colpite dalla restrizioni anti Covid e sulle misure da mettere in campo contro i rincari delle bollette. A seguire dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri, in attesa ancora di convocazione. Fonti di governo parlano di 360 milioni di aiuti nei confronti di un elenco di attività riconosciute particolarmente in crisi a causa della crisi pandemica. In prima fila le discoteche, tra le attività rimaste chiuse più a lungo durante gli ultimi 20 mesi, e poi ancora le piscine fino alla filiera ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella mattinata di, 21 gennaio, si riunirà ladicon il presidente del consiglio Mario Draghi e i capi delegazione della maggioranza suiper lecolpite dalla restrizioni anti Covid e sulle misure da mettere in campo contro i rincari delle bollette. A seguire dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri, in attesa ancora di convocazione. Fonti di governo parlano di 360dinei confronti di un elenco diriconosciute particolarmente ina causa dellapandemica. In prima fila le, tra lerimaste chiuse più a lungo durante gli ultimi 20 mesi, e poi ancora lefino alla filiera ...

gaiatortora : #bonuspsicologo domani in CDM nei ristori? - TgLa7 : E' slittato a domani il Cdm, che dovrebbe varare misure aggiuntive per far fronte al rincaro delle bollette per le… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Ancora nulla su ristori e bollette. Slitta a domani il Consiglio dei ministri. Il Governo lavora alle coperture. Il Pd:… - tg2rai : Caro bollette e ristori. Domani la cabina di regia. Poi il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto. Oggi col… - mbbelluco : RT @TgLa7: E' slittato a domani il Cdm, che dovrebbe varare misure aggiuntive per far fronte al rincaro delle bollette per le imprese più c… -