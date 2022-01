Quirinale, qualcosa si muove in attesa del Cav: incontri e contatti tra leader (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il confronto ‘congelato’ dalla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale sembra stia rianimandosi. Oggi Giuseppe Conte ha visto Matteo Salvini. E’ atteso anche un incontro analogo con Enrico Letta che non ha mai interrotto i contatti con il leader della Lega in queste settimane e, a quanto viene riferito all’Adnkronos, neanche nelle ultime ore. Il faccia a faccia con Conte di oggi era noto al Nazareno dove tutto quello che va nel segno del dialogo viene giudicato utile e legittimo. La sensazione tra i dem è che quello del Cav sia un tentativo di spallata naufragato. E di qui la volontà di stringere il confronto su un nome condiviso. “Non è che possiamo aspettare Berlusconi”, è la riflessione che arriva da un big dem. E oggi Letta si è rivolto direttamente al centrodestra: “Dobbiamo trovare un accordo su un nome super partes”, ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il confronto ‘congelato’ dalla candidatura di Silvio Berlusconi alsembra stia rianimandosi. Oggi Giuseppe Conte ha visto Matteo Salvini. E’ atteso anche un incontro analogo con Enrico Letta che non ha mai interrotto icon ildella Lega in queste settimane e, a quanto viene riferito all’Adnkronos, neanche nelle ultime ore. Il faccia a faccia con Conte di oggi era noto al Nazareno dove tutto quello che va nel segno del dialogo viene giudicato utile e legittimo. La sensazione tra i dem è che quello del Cav sia un tentativo di spallata naufragato. E di qui la volontà di stringere il confronto su un nome condiviso. “Non è che possiamo aspettare Berlusconi”, è la riflessione che arriva da un big dem. E oggi Letta si è rivolto direttamente al centrodestra: “Dobbiamo trovare un accordo su un nome super partes”, ha ...

Advertising

lifestyleblogit : Quirinale, qualcosa si muove in attesa del Cav: incontri e contatti tra leader - - sulsitodisimone : Quirinale, qualcosa si muove in attesa del Cav: incontri e contatti tra leader - italiaserait : Quirinale, qualcosa si muove in attesa del Cav: incontri e contatti tra leader - fisco24_info : Quirinale, qualcosa si muove in attesa del Cav: incontri e contatti tra leader: Oggi l'incontro Conte-Salvini, la s… - TV7Benevento : **Quirinale: in attesa del Cav qualcosa si muove, Conte vede Salvini, Letta 'nome condiviso'** (2)... -