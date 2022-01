Quirinale: Ceccanti, 'voto positivi, importante siano caduti tabù' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "voto per Quirinale. L'importante è che per la prima volta siano caduti dei tabu' e che si sia affermato con forza il principio di garantire al massimo il diritto di elettorato attivo per un'elezione importantissima, poi tutte le scelte operative sono sempre opinabili". Così Stefano Ceccanti del Pd su twitter. "E' stato sciolto positivamente il dilemma sul SE votare, il COME va sempre valutato laicamente. Lo giudicheremo meglio ex post", aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "per. L'è che per la prima voltadei tabu' e che si sia affermato con forza il principio di garantire al massimo il diritto di elettorato attivo per un'elezione importantissima, poi tutte le scelte operative sono sempre opinabili". Così Stefanodel Pd su twitter. "E' stato sciolto positivamente il dilemma sul SE votare, il COME va sempre valutato laicamente. Lo giudicheremo meglio ex post", aggiunge.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Ceccanti, 'voto positivi, importante siano caduti tabù'... - Riparte_Italia : Stefano Ceccanti (costituzionalista): «A causa del Covid, servono nuove regole per votare al Quirinale» - StefanoCeccanti : Una mia intervista sul Quirinale - StefanoCeccanti : RT @PoliticaNewsNow: Quirinale, Ceccanti (Pd) a iNews24: “Berlusconi faccia un passo indietro, non ha possibilità” - PoliticaNewsNow : Quirinale, Ceccanti (Pd) a iNews24: “Berlusconi faccia un passo indietro, non ha possibilità” -