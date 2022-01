“Qui i biglietti vincenti”. Gratta e Vinci, spunta uno strano indizio… (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutti gli appassionati di Gratta e Vinci vanno a caccia del biglietto giusto. Negli ultimi giorni è comparso un cartello che parla chiaro. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo Ogni giorno migliaia di italiani provano a centrare il colpo vincente con i Gratta e Vinci. Si tratta, comprensibilmente, di un obiettivo tutt’altro che semplice, ovviamente L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutti gli appassionati divanno a caccia del biglietto giusto. Negli ultimi giorni è comparso un cartello che parla chiaro. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo Ogni giorno migliaia di italiani provano a centrare il colpo vincente con i. Si tratta, comprensibilmente, di un obiettivo tutt’altro che semplice, ovviamente L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

team_world : Harry Styles in concerto in Italia nel 2022 ???? finalmente possiamo cerchiare sul calendario le date del #LoveOnTour… - AmorosoOF : Tutto Accade a San Siro. 13 luglio 2022. Biglietti disponibili qui: - juventusfc : #JuveSampdoria, è iniziata la vendita dei biglietti! ?? Tutte le info, qui ? - stillxsw : RT @team_world: Harry Styles in concerto in Italia nel 2022 ???? finalmente possiamo cerchiare sul calendario le date del #LoveOnTour nel nos… - Miti_Vigliero : RT @RobertoRedSox: Qui dove comprare 4 biglietti per il Teatro, dopo tanto tempo, ti smuove quel brivido d’amarcord e pure di “soccia, che… -