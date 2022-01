Probabili formazioni Torino-Sassuolo | ventitreesima giornata Serie A 2021 2022

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Tre punti in palio tra Juric e Dionisi, candidati come outsider per i posti europei e per la prima metà della classifica. Si gioca alle 15:00 di domenica 23 gennaio, potrete seguire il match in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti e del post gara.– Praet e Brekalo pronti dal 1?, alle spalle di Sanabria unica punta. Lukic e Mandragora pronti dal 1?.– Kyriakopoulos, Raspadori e Berardi alle spalle di Scamacca unica punta. Frattesi e Lopez intoccabili in mediana. Le...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Andiamo a vedere l edi Torino - Sassuolo , anche in ottica Fantacalcio. In casa Sassuolo, Dionisi dovrà fare a meno del lungodegente Obiang e degli infortunati Matheus Henrique ...La sfida tra Roma e Lecce chiude il quadro degli ottavi di finale: entrambe legiallorosse sono a caccia del pass qualificazione. La Roma per dare un senso ad una stagione di transizione, il Lecce per tentare il colpaccio. Nella squadra capitolina, possibile ampio ...Per affrontare il Venezia, il commissario tecnico probabilmente si affiderà ad un tridente difensivo ben consolidato, ovvero Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre in centrocampo potrebbero spiccare ...Gli uomini di Josè Mourinho debuttano nella Coppa Italia: all’Olimpico avversario il Lecce di Baroni per accedere ai quarti La Roma di Josè Mourinho dovrà eliminare il Lecce per giocare i quarti di fi ...