Marco Melandri: chi è, età, figli, Instagram, Covid, moglie, Green Pass, posizioni no vax (Di giovedì 20 gennaio 2022) Marco Melandri è un pilota motociclistico italiano, diventato campione del mondo della classe 250 nel 2002. E' primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con 22 successi. E' stato protagonista di alcune polemiche in merito al Covid: in un'intervista, ha dichiarato di aver preso il Coronavirus apposta, per ottenere il Green Pass e non sottoporsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ferrazza : Insospettabilmente Marco Melandri sarà ospite di Non è l’arena. - EasyInve : Sentiamo che dice Marco Melandri su La7. - Adnkronos : #Melandri: 'Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa… - Karlo72624998 : Marco Melandri: «Non sono un No vax, sono un Free vax» - digitaliano : @ilgiornale C'erano Giletti, Povia e Marco Melandri a leggere Montagnier. Ridicoli populisti Negazionisti -