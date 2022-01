La Roma va ai quarti di Coppa Italia. battuto in rimonta il Lecce (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - In Coppa Italia la Roma batte il Lecce 3-1 e si guadagna il pass per i quarti contro l'Inter. Nel primo tempo Kumbulla rimonta il gol del vantaggio di Calabresi. Nella ripresa le reti di Abraham e Shomudorov. Mourinho conferma Oliveira a centrocampo, dirotta Maitland-Niles a sinistra e punta su Afena a sostegno di Abraham; Baroni in avanti si affida a Di Mariano e Olivieri. Roma poco aggressiva in avvio, e dopo un tiro alto dal limite di Veretout è il Lecce a passare in vantaggio con un colpo di testa di Calabresi sugli sviluppi di un corner: l'arbitro annulla per offside segnalato dal guardalinee ma un lungo controllo al Var dimostra la regolarità della posizione di Gargiulo. La Roma tarda a reagire e la sveglia arriva solo al ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Inlabatte il3-1 e si guadagna il pass per icontro l'Inter. Nel primo tempo Kumbullail gol del vantaggio di Calabresi. Nella ripresa le reti di Abraham e Shomudorov. Mourinho conferma Oliveira a centrocampo, dirotta Maitland-Niles a sinistra e punta su Afena a sostegno di Abraham; Baroni in avanti si affida a Di Mariano e Olivieri.poco aggressiva in avvio, e dopo un tiro alto dal limite di Veretout è ila passare in vantaggio con un colpo di testa di Calabresi sugli sviluppi di un corner: l'arbitro annulla per offside segnalato dal guardalinee ma un lungo controllo al Var dimostra la regolarità della posizione di Gargiulo. Latarda a reagire e la sveglia arriva solo al ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Quarti di Coppa Italia ?????? ?? Juventus-Sassuolo ?? Fiorentina-Atalanta ?? Milan-Lazio ?? Roma-Inter… - ChrisRos75 : RT @KumbullaMarash: Si va ai quarti ?????? Felice per la vittoria e per il mio primo gol in questa stagione. Daje Roma. #MK24 #RomaLecce #As… - Mediagol : VIDEO Roma-Lecce 3-1, Mou ai quarti! Calabresi illude, Abraham e Shomurodov rimontano - Fprime86 : RT @SkySport: ?? ROMA-LECCE 3-1 Risultato finale ? ? #Calabresi (14') ? #Kumbulla (40') ? #Abraham (54') ? #Shomurodov (81') ? ?? COPPA ITALI… - Italia_Notizie : Roma-Lecce 3-1 in Coppa Italia: Mourinho ai quarti contro l’Inter -