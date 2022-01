Johnson no vax: il giocatore di basket che lascia l’Italia perché non può più allenarsi e giocare (Di giovedì 20 gennaio 2022) Johnson no vax. Fa già ridere così. Ma la storia invece è paradigmatica della situazione generale: Robert Johnson è il primo sportivo che deve lasciare l’Italia perché non è vaccinato e non può continuare a lavorare qui. Il cestista americano ha lasciato Cantù, che milita nel campionato di serie A2 di basket e andrà a giocare a Varsavia, in Polonia. Cantù è il primo club italiano che ha risolto il contratto di un giocatore no-vax. Johnson dal 10 gennaio non può più allenarsi con i compagni e giocare in campionato, visto che non ha il green pass. Il problema è che Cantù gioca in A2 – scrive La Stampa – e lì non valgono le regole che si applicano in A1. Nella massima serie per scendere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022)no vax. Fa già ridere così. Ma la storia invece è paradigmatica della situazione generale: Robertè il primo sportivo che deverenon è vaccinato e non può continuare a lavorare qui. Il cestista americano hato Cantù, che milita nel campionato di serie A2 die andrà aa Varsavia, in Polonia. Cantù è il primo club italiano che ha risolto il contratto di unno-vax.dal 10 gennaio non può piùcon i compagni ein campionato, visto che non ha il green pass. Il problema è che Cantù gioca in A2 – scrive La Stampa – e lì non valgono le regole che si applicano in A1. Nella massima serie per scendere ...

