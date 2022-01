Italia-Finlandia oggi, Europei calcio a 5 2022: orario, canale tv, programma in chiaro, streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il tempo dell’attesa è terminato. oggi, alle ore 20.30, la Nazionale Italiana di calcio a 5 esordirà negli Europei 2022 di scena nei Paesi Bassi. A Groningen gli azzurri affronteranno nella prima partita della fase a gironi la Finlandia e l’obiettivo sarà la vittoria per arrivare alle sfide contro la Slovenia e il Kazakistan nel migliore dei modi. Il CT Massimiliano Bellarte potrà contare su tutti gli effettivi, visto che Alex Merlim e Giuliano Fortini si sono ripresi dopo aver contratto il Covid. Dal punto di vista dei precedenti, l’Italia non ha mai perso contro i finnici e si è imposta in sei circostanze, le ultime tre consecutive. Purtroppo, l’unico pareggio (2-2) nell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali in Lituania costò molto caro. Per questo i nostri ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il tempo dell’attesa è terminato., alle ore 20.30, la Nazionalena dia 5 esordirà neglidi scena nei Paesi Bassi. A Groningen gli azzurri affronteranno nella prima partita della fase a gironi lae l’obiettivo sarà la vittoria per arrivare alle sfide contro la Slovenia e il Kazakistan nel migliore dei modi. Il CT Massimiliano Bellarte potrà contare su tutti gli effettivi, visto che Alex Merlim e Giuliano Fortini si sono ripresi dopo aver contratto il Covid. Dal punto di vista dei precedenti, l’non ha mai perso contro i finnici e si è imposta in sei circostanze, le ultime tre consecutive. Purtroppo, l’unico pareggio (2-2) nell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali in Lituania costò molto caro. Per questo i nostri ...

