Il Sud Italia trema, scossa 4.3 Richter: gente in strada, treni bloccati e tanta paura (Di giovedì 20 gennaio 2022) Forte scossa di terremoto la mattina di giovedì 20 gennaio in Calabria. Intorno alle 10:19 un terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter è stato registrato in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, precisamente a Briatico, epicentro della scossa. La profondità stimata è stata di circa 9.9 chilometri di profondità al largo della costa vibonese. Come detto, la stima del terremoto è di 4.3 di magnitudo della scala Richter. Tra i centri più vicini all'epicentro: Briatico, a 9,4 chilometri, Zambrone, 13 chilometri e Pizzo 13,4 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita in tutta la regione e in modo particolare a Vibo Valentia, Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro, Palmi, ma anche sul Pollino, tra Basilicata e Calabria, tra le province di Cosenza, Potenza e Matera, lungo tutta la ...

