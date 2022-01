Il dramma, è morta Emma Ratti, giornalista, era stata portavoce dell'ex governatore Spacca (Di giovedì 20 gennaio 2022) ANCONA - E' morta Emma Paola Ratti, giornalista. 73 anni da compiere il prossimo 10 febbraio, ex moglie di Mariano Guzzini, scrittore ed ex presidente del parco del Conero. Emma Ratti era stata anche ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 gennaio 2022) ANCONA - E'Paola. 73 anni da compiere il prossimo 10 febbraio, ex moglie di Mariano Guzzini, scrittore ed ex presidente del parco del Conero.eraanche ...

