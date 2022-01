Galline in fuga 2: la prima immagine del film che uscirà su Netflix nel 2023 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aardman Animation ha distribuito la prima immagine di Galline in fuga 2, film d'animazione in uscita su Netflix nel 2023. Siete pronti per il ritorno di Gaia e Rocky Bulboa? Aardman Animation ha distribuito la prima immagine ufficiale di Galline in fuga 2, sequel dell'apprezzatissimo film in stop-motion diretto da Peter Lord e Nick Park nel 2000. Il progetto uscirà su Netflix nel 2023. Il sequel di Galline in fuga - il cui titolo originale sarà Chicken Run: Dawn of the Nugget - sarà disponibile su Netflix il prossimo anno e segnerà una nuova collaborazione tra Aardman Animation e il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aardman Animation ha distribuito ladiin2,d'animazione in uscita sunel. Siete pronti per il ritorno di Gaia e Rocky Bulboa? Aardman Animation ha distribuito laufficiale diin2, sequel dell'apprezzatissimoin stop-motion diretto da Peter Lord e Nick Park nel 2000. Il progettosunel. Il sequel diin- il cui titolo originale sarà Chicken Run: Dawn of the Nugget - sarà disponibile suil prossimo anno e segnerà una nuova collaborazione tra Aardman Animation e il ...

