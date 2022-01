CS | GO | il ritorno di Timothy “autimatic” Ta | giocherà con Evil Geniuses

Leggi su esports247

(Di giovedì 20 gennaio 2022)” Ta è ufficialmente il quarto giocatore del roster CS:GO di. Solo un giorno fa l’organizzazione di esports ha confermato l’ingaggio di Jacky “Stewie2K” Yip: dopo 24 ore ecco un altro importante colpo per il team.fa quindinella scena competitiva di CS:GO dopo aver tentato l’avventura in VALORANT nella scorsa stagione, dove ha militato per tutto l’anno con T1. Un’esperienza non particolarmente soddisfacente per Ta, che ha chiuso la stagione senza portare a casa nemmeno un titolo. We’re putting together an explosive roster. Say hello to @TV! #LIVEpic.twitter.com/v2kMIGHZvR —(@) January 19, ...