Covid, contagi in età scolastica: confermati i dati in Campania (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA fronte della confusione generata da interpretazioni infondate, si riconfermano i numeri raccolti dall’Unità di Crisi in relazione ai contagiati in Campania in età scolastica e trasmessi nella giornata di martedì scorso: 25.745 positivi registrati tra l’11 e il 17 gennaio 2022. In merito al dato dell’Asl Napoli 1 secondo cui nello stesso periodo i contagiati sarebbero solo 145, come già chiarito dalla Direzione dell’Azienda sanitaria, si tratta dei soli casi segnalati dai dirigenti scolastici per i contagi avvenuti all’interno delle classi. Nel periodo 11-19 gennaio i contagiati da 0 a 13 anni nel territorio dell’Asl Napoli 1 sono stati 4.978, che, se confrontati con i dati degli ultimi 10 giorni del 2021, registrano un incremento del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA fronte della confusione generata da interpretazioni infondate, si riconfermano i numeri raccolti dall’Unità di Crisi in relazione aiati inin etàe trasmessi nella giornata di martedì scorso: 25.745 positivi registrati tra l’11 e il 17 gennaio 2022. In merito al dato dell’Asl Napoli 1 secondo cui nello stesso periodo iati sarebbero solo 145, come già chiarito dalla Direzione dell’Azienda sanitaria, si tratta dei soli casi segnalati dai dirigenti scolastici per iavvenuti all’interno delle classi. Nel periodo 11-19 gennaio iati da 0 a 13 anni nel territorio dell’Asl Napoli 1 sono stati 4.978, che, se confrontati con idegli ultimi 10 giorni del 2021, registrano un incremento del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - RaiNews : l monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva nell'ultima settimana una stabilizzazione del numero di nuovi casi e u… - Adnkronos : In Italia frena la crescita dei contagi #covid ma aumentano i morti: il report Gimbe. - ptvtelenostra : COVID-19. UNITA' DI CRISI REGIONALE: CONTAGI IN ETA' SCOLASTICA, SI CONFERMANO I DATI - - statodelsud : Covid: Gimbe, in Calabria +29,2% contagi in una settimana -