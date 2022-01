Cortesie per gli ospiti: Italo e Aija vs Antonello e Daniele (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercoledì 19 gennaio 2022 è andata in onda l’ottava puntata della sedicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione). Italo e Aija vs Antonello e Daniele La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Italo e Aija contro Antonello e Daniele. Una sfida tra il menu lettone (in onore alle origini di Aija) Tutti in Riga (capitale della Lettonia) e quello “Isolani Metropolitani” della coppia sardo-sicula di stanza a Milano. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Antonello e Daniele con il punteggio di ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercoledì 19 gennaio 2022 è andata in onda l’ottava puntata della sedicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione).vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro. Una sfida tra il menu lettone (in onore alle origini di) Tutti in Riga (capitale della Lettonia) e quello “Isolani Metropolitani” della coppia sardo-sicula di stanza a Milano. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di ...

Advertising

MelonMusk15 : @FrancescaDipa34 @realtimetvit Togliamo direttamente Cortesie per gli ospiti - andreabell96 : Cortesie per gli Ospiti senza Diego è come una sega fatta male, vieni ma non godi come vorresti. Diego era l'anima della festa - maverick_fa : Mai che a Cortesie per gli Ospiti prendono dei gay non ricchi, con problemi finanziari o case Ikea o Mercatone ?????… - fammisparare : cortesie per gli ospiti che mette la canzone di lisa e poi quella di squid game ok - 5Alessia : cortesie per gli ospiti senza Diego Thomas fa male al cuore #cortesiepergliospiti -