Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021-2022: Quentin Fillon Maillet domina, 22° Thomas Bormolini

Classifica Coppa DEL Mondo biathlon GENERALE 
1 Fillon Maillet Quentin FRA 602 
2 JACQUELIN EMILIEN FRA 501 
3 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 484 
4 BOE TARJEI NOR 458 
5 LOGINOV ALEXANDR RUS 413 
6 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD NOR 407 
7 BOE JOHANNES THINGNES NOR 386 
8 LAEGREID STURLA HOLM NOR 384 
9 DESTHIEUX SIMON FRA 383 
10 SMOLSKI ANTON BLR 382
22 Bormolini Thomas ITA 220
29 HOFER LUKAS ITA 185 
46 GIACOMEL TOMMASO ITA 70
47 WINDISCH DOMINIK ITA 65
87 BIONAZ DIDIER ITA 6 

Classifica Coppa DEL Mondo biathlon SPRINT 
1 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 229 
2 Fillon Maillet Quentin FRA 228 
3 JACQUELIN EMILIEN FRA 225 
4 LOGINOV ALEXANDR RUS 200

