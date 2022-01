Casoria | studente sfregia il muro della caserma | “Credevo fosse la scuola”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casoria studente

Teleclubitalia.it

La sua libreria, in via Campanariello, a Casavatore al confine con, è rimasta tra le piu ... La libreria D'Anna è un simbolo, per ognicasoriano, dalle elementari all'università, e per ...... viene salvata da Tsuneo, unouniversitario. Tsuneo, laureando in biologia marina, ...00 e alle 21:00 a UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI(NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI ...Un giovane writer incensurato ha lasciato la sua firma sul muro della caserma dei carabinieri di Casoria, credendo fosse quello di una scuola: denunciato ...Il giovane dirà che non voleva offendere i Carabinieri credendo di scrivere il suo “messaggio” sulla parete di una scuola ...