Cantù licenzia Robert Johnson | il cestista no vax

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Le regole valgono per tutti, anche per i giocatori più forti che stanno trascinando la squadra verso la promozione in Serie A. Il nuovo protocollo per l’attività sportiva tra i professionisti parla chiaro: per potersi allenare (quindi accedere ai palazzetti e agli impianti sportivi) serve il Super Green Pass. Occorre, dunque, essere vaccinati. E, forteche giocava (fino a ieri) con la maglia della Pallacanestroora dovrà fare i bagagli dato che la società ha deciso di rescindere il suo contratto. Il 25enne americano, nato nell’Indiana, nei giorni scorsi ha comunicato al club lombardo – che milita in Serie A2 – la sua intenzione di non vaccinarsi. Non si sarebbe potuto allenare, viste le attuali norme, né scendere in campo con i suoi (ormai ex) compagni durante le partite di campionato. ...