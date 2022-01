Beautiful anticipazioni 20 e 21 gennaio 2022, Liam e Steffy momento di passione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle puntate di di Beautiful in onda il 20 e il 21 gennaio 2022 ritroviamo Liam a casa di Steffy in quanto ha appena rivelato alla Forrester, che sua moglie e suo fratello Thomas, si stavano baciando e che questo non riesce proprio a concepirlo, soprattutto dopo quello che il giovane stilista ha fatto passare loro in un passato ancora troppo recente. Steffy è sconvolta e incredula alle parole del suo ex marito e immediatamente si schiera dalla sua parte, decidendo di sostenerlo e consolarlo. I due si avvicinano molto fino ad arrivare a baciarsi, condividendo successivamente anche il letto. Seguite questo episodio anche in streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity alle ore 13:40 circa. Stoccata della Mosetti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle puntate di diin onda il 20 e il 21ritroviamoa casa diin quanto ha appena rivelato alla Forrester, che sua moglie e suo fratello Thomas, si stavano baciando e che questo non riesce proprio a concepirlo, soprattutto dopo quello che il giovane stilista ha fatto passare loro in un passato ancora troppo recente.è sconvolta e incredula alle parole del suo ex marito e immediatamente si schiera dalla sua parte, decidendo di sostenerlo e consolarlo. I due si avvicinano molto fino ad arrivare a baciarsi, condividendo successivamente anche il letto. Seguite questo episodio anche in streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity alle ore 13:40 circa. Stoccata della Mosetti ...

