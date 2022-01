Allarme Bollette Luce e gas, se sono troppo care state pagando l’Iva non dovuta. Rimborsi fino a 5 anni, controllate ora (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bollette della Luce troppo care? state pagando l’Iva non dovuta. controllate subito e chiedete il rimborso fino a 5 anni. Come tutti sappiamo il costo delle Bollette della Luce dipende solo in parte dal consumo effettivo. A pesare su quanto paghiamo ci sono le imposte, come l’Iva, e le accise. l’Iva si paga sul valore economico del servizio nell’aliquota del 10% per le utenze domestiche, mentre l’accisa dipende dalla quantità del consumo di energia espressa in kWh. Alla fine dei conti i consumatori si trovano a pagare un balzello fisso, che comporta un vero e proprio salasso per il portafoglio per quanto si faccia il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022)dellanonsubito e chiedete il rimborsoa 5. Come tutti sappiamo il costo delledelladipende solo in parte dal consumo effettivo. A pesare su quanto paghiamo cile imposte, come, e le accise.si paga sul valore economico del servizio nell’aliquota del 10% per le utenze domestiche, mentre l’accisa dipende dalla quantità del consumo di energia espressa in kWh. Alla fine dei conti i consumatori si trovano a pagare un balzello fisso, che comporta un vero e proprio salasso per il portafoglio per quanto si faccia il ...

