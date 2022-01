We Need To Talk About Cosby: il trailer della docuserie sul processo a Bill Cosby (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al Sundance Film Festival verrà presentata in anteprima la docuserie We Need To Talk About Cosby, ecco il trailer del progetto sulle accuse rivolte a Bill Cosby. We Need To Talk About Cosby è la docuserie in quattro parti in arrivo domenica 30 gennaio su Showtime, dopo la presentazione al Sundance Film Festival prevista per il 22 gennaio, e online è stato condiviso il trailer ufficiale. Il video mostra alcune star del mondo dello spettacolo, giornalisti e comici mentre parlano di quello che la star della serie I Robinson rappresentava per la comunità afroamericana e di come hanno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al Sundance Film Festival verrà presentata in anteprima laWeTo, ecco ildel progetto sulle accuse rivolte a. WeToè lain quattro parti in arrivo domenica 30 gennaio su Showtime, dopo la presentazione al Sundance Film Festival prevista per il 22 gennaio, e online è stato condiviso ilufficiale. Il video mostra alcune star del mondo dello spettacolo, giornalisti e comici mentre parlano di quello che la starserie I Robinson rappresentava per la comunità afroamericana e di come hanno ...

