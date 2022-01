Studentessa americana drogata, stuprata e rapinata: si indaga su un gambiano. Ma è irreperibile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen — La polizia è sulle tracce di un gambiano accusato di avere drogato e violentato una Studentessa americana della John Cabot University di Roma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre scorso. Lo riferisce il Messaggero. L’immigrato, che fino al giorno dello stupro risiedeva in un appartamento in via Simone Ghini, nel quartiere Giardinetti, a Roma, aveva poi fatto perdere le proprie tracce e dalla perquisizione non erano emersi elementi utili per rintracciarlo. Sparito nel nulla. Dopo quasi tre mesi l’immigrato continua a non farsi trovare. Era stata la stessa Studentessa americana a indicare l’indirizzo del presunto stupratore agli investigatori, nel ricostruire — non senza difficoltà — la tragica serata della violenza. Immigrato droga e stupra Studentessa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen — La polizia è sulle tracce di unaccusato di avere drogato e violentato unadella John Cabot University di Roma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre scorso. Lo riferisce il Messaggero. L’immigrato, che fino al giorno dello stupro risiedeva in un appartamento in via Simone Ghini, nel quartiere Giardinetti, a Roma, aveva poi fatto perdere le proprie tracce e dalla perquisizione non erano emersi elementi utili per rintracciarlo. Sparito nel nulla. Dopo quasi tre mesi l’immigrato continua a non farsi trovare. Era stata la stessaa indicare l’indirizzo del presunto stupratore agli investigatori, nel ricostruire — non senza difficoltà — la tragica serata della violenza. Immigrato droga e stupra...

