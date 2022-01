Stefano e Belen insieme da Natale: l’amore è tornato e Chi spiega tutto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Che storia d’amore incredibile quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, questa volta il colpo di scena era davvero inatteso. La rivista Chi ipotizza come siano andate le cose tra Belen e Stefano ma nessuno immaginava che dopo la nascita di Luna e l’addio ad Antonino Spinalbese il conduttore tornasse nella vita di sua moglie. Non c’è alcuna conferma da parte della coppia ma tutti gli indizi portano a casa di Belen e Chi fa il punto della situazione tornando a prima del Natale. In quel periodo si supponeva che la Rodriguez e Spinalbese potessero risolvere la crisi e invece il distacco è stato totale. Sembra che Stefano De Martino abbia trascorso il Natale con Belen e i suoi figli. Subito dopo c’è stata la partenza della splendida ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Che storia d’amore incredibile quella traRodriguez eDe Martino, questa volta il colpo di scena era davvero inatteso. La rivista Chi ipotizza come siano andate le cose trama nessuno immaginava che dopo la nascita di Luna e l’addio ad Antonino Spinalbese il conduttore tornasse nella vita di sua moglie. Non c’è alcuna conferma da parte della coppia ma tutti gli indizi portano a casa die Chi fa il punto della situazione tornando a prima del. In quel periodo si supponeva che la Rodriguez e Spinalbese potessero risolvere la crisi e invece il distacco è stato totale. Sembra cheDe Martino abbia trascorso ilcone i suoi figli. Subito dopo c’è stata la partenza della splendida ...

