SONIA BRUGANELLI: NIENTE GFVIP IL PROSSIMO ANNO MA NUOVI PROGETTI TV CON BONOLIS (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grande Fratello Vip prosegue il suo cammino su Canale 5 ma per la prossima edizione, salvo ripensamenti, Alfonso Signorini dovrà fare a meno di SONIA BRUGANELLI. L’opinionista, assieme ad Adriana Volpe, ha annunciato a Chi la sua uscita di scena, unita al grazie per la splendida esperienza e all’annuncio di NUOVI PROGETTI televisivi con il marito e socio Paolo BONOLIS. La BRUGANELLI ringrazia Signorini per averla scelta per il GFVIP, un’occasione di crescita umana e professionale ma “posso annunciare a Chi che il PROSSIMO ANNO non ci sarò. Che poi, magari, manco me vogliono (sorride, ndr)”. Tra due mesi terminerà l’edizione più lunga del reality di Canale 5 e poi SONIA tornerà a dedicarsi solo alla sua società Sdl con ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grande Fratello Vip prosegue il suo cammino su Canale 5 ma per la prossima edizione, salvo ripensamenti, Alfonso Signorini dovrà fare a meno di. L’opinionista, assieme ad Adriana Volpe, ha annunciato a Chi la sua uscita di scena, unita al grazie per la splendida esperienza e all’annuncio ditelevisivi con il marito e socio Paolo. Laringrazia Signorini per averla scelta per il, un’occasione di crescita umana e professionale ma “posso annunciare a Chi che ilnon ci sarò. Che poi, magari, manco me vogliono (sorride, ndr)”. Tra due mesi terminerà l’edizione più lunga del reality di Canale 5 e poitornerà a dedicarsi solo alla sua società Sdl con ...

Advertising

bubinoblog : SONIA BRUGANELLI: NIENTE GFVIP IL PROSSIMO ANNO MA NUOVI PROGETTI TV CON BONOLIS - Catheri91725213 : RT @arabicgirl24: Natalie su Sonia Bruganelli: “io non so manco chi è, so solo che è la moglie di Bonolis” NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ #GFv… - Dorian221190 : RT @bisceglia_paolo: Sonia Bruganelli could never. Le tonnellate di questa donna! ???????? #GFvip - fede_lica91 : RT @bisceglia_paolo: Sonia Bruganelli could never. Le tonnellate di questa donna! ???????? #GFvip - MiumiuPatrizia : RT @bisceglia_paolo: Sonia Bruganelli could never. Le tonnellate di questa donna! ???????? #GFvip -