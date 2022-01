Sedilis | si infortuna tagliando la legna

Leggi su udine20

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un uomo del 1964 di Tarcento si è procurato una frattura ad un arto inferiore nella tarda mattinata di oggi mentre tagliava. Uno dei tronchi su cui stava lavorando è rimbalzato travolgendolo. L’incidente è fortunatamente avvenuto non lontano da una abitazione e nei pressi della strada e così sul posto sono arrivati sia i soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino, assieme ai quali c’era un medico del corpo, i soccorritori della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i sanitari dell’ambulanza.L’arto dell’uomo è stato immobilizzato e il ferito caricato in barella e trasportato a spalle in ambulanza.