Sampdoria, Giampaolo da ieri in città: oggi firma e primo allenamento (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marco Giampaolo si prepara a cominciare la sua seconda avventura da allenatore della Sampdoria: oggi il primo allenamento Lunedì pomeriggio la notizia della chiusura della trattativa con Marco Giampaolo per il ritorno alla Sampdoria, ma nessuna partenza del tecnico per il capoluogo ligure. L’arrivo a Genova, come riporta Il Secolo XIX, è avvenuto solo ieri nel tardo pomeriggio. Il tecnico si è sistemato all’AC Hotel e ha assistito in televisione al match tra Juventus e Sampdoria. Per il tecnico oggi sarà una giornata impegnativa. In primo luogo si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Sampdoria per i prossimi mesi e, in caso di salvezza, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marcosi prepara a cominciare la sua seconda avventura da allenatore dellailLunedì pomeriggio la notizia della chiusura della trattativa con Marcoper il ritorno alla, ma nessuna partenza del tecnico per il capoluogo ligure. L’arrivo a Genova, come riporta Il Secolo XIX, è avvenuto solonel tardo pomeriggio. Il tecnico si è sistemato all’AC Hotel e ha assistito in televisione al match tra Juventus e. Per il tecnicosarà una giornata impegnativa. Inluogo si recherà in sede perre il contratto che lo legherà allaper i prossimi mesi e, in caso di salvezza, ...

