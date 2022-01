Roma, altro portoghese per il centrocampo: occhi su Moutinho (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Roma: dopo Sergio Oliveira, i giallorossi starebbero pensando anche a Joao Moutinho per il centrocampo Da Mourinho a Moutinho. Sarebbe questa la nuova idea per il centrocampo della Roma. I giallorossi infatti, dopo l’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto, avrebbero messo nel mirino anche il portoghese del Wolverhampton; 35 anni ma, come riportato da Le Repubblica, con lo Special One che vorrebbe affidargli la regia della sua squadra. Joao Moutinho è in scadenza di contratto e i Wolves non hanno intenzione di rinnovarglielo. Ed ecco che Tiago Pinto si sarebbe allora fiondato su questa occasione di mercato. Prima, però, la Roma deve prima piazzare l’esubero Diawara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato: dopo Sergio Oliveira, i giallorossi starebbero pensando anche a Joaoper ilDa Mourinho a. Sarebbe questa la nuova idea per ildella. I giallorossi infatti, dopo l’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto, avrebbero messo nel mirino anche ildel Wolverhampton; 35 anni ma, come riportato da Le Repubblica, con lo Special One che vorrebbe affidargli la regia della sua squadra. Joaoè in scadenza di contratto e i Wolves non hanno intenzione di rinnovarglielo. Ed ecco che Tiago Pinto si sarebbe allora fiondato su questa occasione di mercato. Prima, però, ladeve prima piazzare l’esubero Diawara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fattoquotidiano : Suppletive Roma, i renziani esultano per il 13% del proprio candidato: “Altro che 2%”. Ma ha preso appena 2.700 vot… - Emagorno : In politica contano i numeri e non i sondaggi. I dati delle elezioni suppletive di Roma confermano la bontà della p… - PPirajno : RT @theboss_1908: Prima della valle di lacrime di ieri arrivano da una vittoria contro la Roma con 2 rigori a favore, 2 espulsioni e 2 rigo… - _DaphnePhoto_ : L'infinità di dettagli nelle due stanze mi ha catturato l'anima e credo di averne lasciata un pezzetto lì, tra i ba… - SalvatorDavide : RT @theboss_1908: Prima della valle di lacrime di ieri arrivano da una vittoria contro la Roma con 2 rigori a favore, 2 espulsioni e 2 rigo… -