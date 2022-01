Rientro in classe, le classi in Dad sono il 6,6% e in didattica digitale integrata sono il 13,1%. I dati del Ministero (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 93,4% delle classi (pari a 287.505) classi o sezioni riconducibili a tutti gli ordini e gradi di istruzione) ha assicurato l’erogazione del servizio in presenza. sono i dati forniti dal Ministero dell'Istruzione riferiti al 19 gennaio alle ore 12 e commentati dal Ministro Bianchi in audizione in commissione Cultura e Istruzione alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 93,4% delle(pari a 287.505)o sezioni riconducibili a tutti gli ordini e gradi di istruzione) ha assicurato l’erogazione del servizio in presenza.forniti daldell'Istruzione riferiti al 19 gennaio alle ore 12 e commentati dal Ministro Bianchi in audizione in commissione Cultura e Istruzione alla Camera. L'articolo .

