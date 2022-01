(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Corsa altra Enrico, Giuseppee Roberto. “Ottimocon Giuseppee Roberto. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto.può vantare un diritto di. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”, ha scritto su Twitter il segretario del Pd. Lo stesso tweet è stato postato dadopo l’. A intervenire sulla corsa aloggi anche il ministro del Lavoro Orlando. Oggi c’è il vertice del centrosinistra: “Il tema fondamentale, e che è uscito dalla direzione del Pd, resta ...

Advertising

lifestyleblogit : Quirinale, incontro Letta-Conte-Speranza: 'Nessuno ha prelazione' - - lucianoghelfi : #Quirinale, incontro stamattina fra i leader di #PD, #M5S e #LeU, #Letta, #Conte e #Speranza con un messaggio al… - Volatilevitali1 : RT @ErmannoKilgore: Quirinale, incontro Letta-Conte-Speranza: 'Nessuno ha prelazione' #NoDraghi - ErmannoKilgore : Quirinale, incontro Letta-Conte-Speranza: 'Nessuno ha prelazione' #NoDraghi - RQuirinale : RT @fanpage: Ultim'ora È andato bene l’incontro tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza per definire la strategia sul Quirinale… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale incontro

, Letta arriva a casa di Conte per un. C'è anche il ministro Speranza Il tre leader M5s poi hanno condiviso lo stesso tweet al termine dell'. Letta ha poi aggiunto: "Non c'è ...Sul tavolo la sfida per il. Su twitter Letta ha parlato di ottimocon Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Lavoreremo insieme per dare al paese una o un presidente autorevole in cui ...Roma, 19 gen. (LaPresse) - “L’incontro è andato bene. Siamo pronti a un’azione forte, a un confronto anche ampio e condiviso. Siamo pronti ad offrire al paese ...E' terminato il vertice delle forze di sinistra per trovare un punto comune sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Enrico Letta (PD), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto ...