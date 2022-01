"Quale sindrome ha colpito Charlene": indiscrezioni drammatiche, come l'ha ridotta il principe Alberto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Altre indiscrezioni, altre voci su Charlene di Monaco, tutt'ora ricoverata in una clinica priva a Zurigo, in Svizzera, dove si trova dallo scorso novembre e dove era stata trasferita solo pochi giorni dopo il suo ritorno dal Sudafrica, dove era rimasta otto mesi. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile e imminente ritorno a casa di Charlene Wittstock, circostanza che però sembra essere smentita dagli ultimi rumors. Stando alle voci trapelate da Palazzo Grimaldi, infatti, Charlene soffrirebbe della cosiddetta "sindrome di Rebecca": si tratta di una particolare forma di gelosia scatenata dal passato amoroso del proprio partner, ovvero il principe Alberto, noto per essere un "farfallone" e che stando ad ulteriori gossip avrebbe anche tradito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Altre, altre voci sudi Monaco, tutt'ora ricoverata in una clinica priva a Zurigo, in Svizzera, dove si trova dallo scorso novembre e dove era stata trasferita solo pochi giorni dopo il suo ritorno dal Sudafrica, dove era rimasta otto mesi. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile e imminente ritorno a casa diWittstock, circostanza che però sembra essere smentita dagli ultimi rumors. Stando alle voci trapelate da Palazzo Grimaldi, infatti,soffrirebbe della cosiddetta "di Rebecca": si tratta di una particolare forma di gelosia scatenata dal passato amoroso del proprio partner, ovvero il, noto per essere un "farfallone" e che stando ad ulteriori gossip avrebbe anche tradito ...

