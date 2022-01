Più donne al potere in Europa ma tutte conservatrici Italia, oltre Meloni (quasi) nessuna. Pd resta a guardare (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le alte cariche femminili europee sono tutte di area conservatrice: Metsola, come von der Leyen, Christine Lagarde. Ma non solo: in Francia sono in corsa per la presidenza della repubblica, oltre a Macron, due donne, Valerie Pecresse e Marine Le Pen, entrambe conservatrici. In Italia la leader donna più forte è Giorgia Meloni. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le alte cariche femminili europee sonodi area conservatrice: Metsola, come von der Leyen, Christine Lagarde. Ma non solo: in Francia sono in corsa per la presidenza della repubblica,a Macron, due, Valerie Pecresse e Marine Le Pen, entrambe. Inla leader donna più forte è Giorgia. Segui su affarni.it

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - mara_carfagna : Il braccialetto elettronico e i dispositivi anti-stalker sono strumenti di sicurezza per le #donne: con le colleghe… - ljttlewolff : io non vorrei dirglielo ad Alice Campello che è una delle donne più fortunate al mondo per aver trovato un uomo com… - yirite6421 : @Solepassiotrash Esattamente, lui ha detto più volte di essere entrato per fare detox soprattutto dalle donne dunqu… -

