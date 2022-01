Advertising

sportli26181512 : Osimhen, il sorriso dietro la maschera: titolare già contro la Salernitana?: Osimhen, il sorriso dietro la maschera… - LeBombeDiVlad : ?? Nel giorno in cui #Spalletti ha regalato 20' al rientrante (e mascherato) #Osimhen, il #Napoli rosicchia punti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen sorriso

Dietro quella maschera è tornato il. Oggi più che mai Victorcorre veloce per recuperare la condizione migliore e tornare protagonista con il Napoli dopo quell'infausto 21 novembre a San Siro, con lo scontro fortuito ma ...... è arrivato il suo momento: gli ultimi mesi sono stati senz'altro molto difficili per lui, ma ha riabbracciato il campo, con il. Dopo averlo recuperato, il Napoli ha ritrovato Victor:...La rivincita social di Bonucci La rete di Alexis Sánchez che aveva regalato la Supercoppa all’Inter aveva scatenato il mondo dei social, pregni di prese in giro all’indirizzo di Leonardo Bonucci. Il d ...La doppietta di Hirving Lozano ha regalato al Napoli tre punti molto preziosi e la dolce sensazione di essere uscito dal tunnel, dopo due mesi vissuti sull'orlo del black-out per colpa della lunga eme ...