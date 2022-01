M5S: inchiesta Grillo, a breve al via analisi su materiale sequestrato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Inizierà "nei prossimi giorni" l'analisi del materiale informatico sequestrato nell'inchiesta della procura di Milano che vede indagati per traffico di influenze illecite il garante M5S Beppe Grillo e Vincenzo Onorato fondatore della compagnia di navigazione Moby. E' quanto si apprende da fonti investigative. Ieri, su delega del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Cristiana Roveda, gli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano hanno eseguito le perquisizioni in due società, Beppe Grillo srl e la Casaleggio Associati, e presso cinque persone (non indagate) che potrebbero avere materiale ritenuto interessante per ricostruire rapporti e contratti tra Grillo, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Inizierà "nei prossimi giorni" l'delinformaticonell'della procura di Milano che vede indagati per traffico di influenze illecite il garante M5S Beppee Vincenzo Onorato fondatore della compagnia di navigazione Moby. E' quanto si apprende da fonti investigative. Ieri, su delega del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Cristiana Roveda, gli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano hanno eseguito le perquisizioni in due società, Beppesrl e la Casaleggio Associati, e presso cinque persone (non indagate) che potrebbero avereritenuto interessante per ricostruire rapporti e contratti tra, la ...

