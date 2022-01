Louie Anderson | l’attore de Il principe cerca moglie è stato ricoverato

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)non è un nome (affatto) nuovo, è uno degli attori che più abbiamo amato nel corso della sua carriera cinematografica e non solo: indimenticabile nel film Ilinsieme a Eddie Murphy, oggi ha 68 anni ed èperché sta combattendo una battaglia contro il cancro. A farlo sapere èil suo portavoce, Glenn Schwarts, che ha condiviso il suodi salute su TMZ, aggiornando i fan., la battaglia contro il cancro “L’iconico comicoè attualmente in un ospedale di Las Vegas in cura per il linfoma diffuso a grandi cellule B, una forma di cancro. Per ora, sta riposando”. Nonostante il cancro sia ...