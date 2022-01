LIVE – Lecco-Pro Vercelli | recupero Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladi-Pro, match valido per ventesima giornata di. In questodel girone A ci si gioca tanto: entrambe le squadre, infatti, sono appaiate a quota 24 punti e con una vittoria salirebbero in zona playoff in attesa che riparta la stagione regolare sospesa ormai da quasi un mese. Chi avrà la meglio al Rigamonti-Ceppi? Calcio d’inizio alle ore 18 di mercoledì 19 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LALecce-Proore 18 SportFace.

Advertising

MondoCarte : Runeterra + Fortnite MondoEventico con il ritorno di Pinnacoli Pendenti! + Casinò MondoEvent! Sono live su Twitch,… - Fantacalciok : Lecco – Pro Vercelli: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Lecco - Pro Vercelli: diretta live e risultato in tempo reale - MondoCarte : Runeterra chilling e Tournament! + Bingo è Casinò MondoEvent! Sono live su Twitch, vieni a trovarmi!… - MondoCarte : Fortnite Creative Tournament + Casinò MondoEvent Semplicemente MondoEventGaming ?? Sono live su Twitch, vieni a t… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecco

Sportface.it

... residenti ed iscritti in una scuola secondaria di II grado in provincia dio Sondrio; 4 ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con ...19.00 Calcio, Serie C:- Pro Vercelli - Diretta streaming su Eleven Sports. 19.00 Calcio, ... 19.00 Volley femminile, CEV Cup: Monza - Sport Toto - Diretta tv su Eurosport2,streaming su ...La diretta live di Lecco-Pro Vercelli, match valido per ventesima giornata di Serie C 2021/2022. In questo recupero del girone A ci si gioca tanto: entrambe le squadre, infatti, sono appaiate a quota ...Diretta Fidelis Andria Sudtirol: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la semifinale di Coppa Italia di Serie C.