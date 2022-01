LIVE Berrettini-Kozlov, Australian Open 2022 in DIRETTA: Keys vince il primo set contro Cristian! A seguire l’azzurro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.54 Si è concluso il primo set del secondo match di giornata tra Madison Keys e Jaqueline Cristian: l’americana conduce 6-2 2-0 in 46 minuti. Sale l’attesa per il match dell’azzurro. 03.05 La sfida sarà la terza in programma sulla John Cain Arena. Al momento è terminato il primo match che ha visto la vittoria dell’azzurra Camila Giorgi contro la ceca Tereza Martincova per 6-2 7-6 (2). 03.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Stefan Kozlov, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Il programma della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.54 Si è concluso ilset del secondo match di giornata tra Madisone Jaqueline Cristian: l’americana conduce 6-2 2-0 in 46 minuti. Sale l’attesa per il match del. 03.05 La sfida sarà la terza in programma sulla John Cain Arena. Al momento è terminato ilmatch che ha visto la vittoria dell’azzurra Camila Giorgila ceca Tereza Martincova per 6-2 7-6 (2). 03.00 Buongiorno e bentrovati alladella sfida tra Matteoe Stefan, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile deglidi Melbourne (Australia). Il programma della ...

