La nuova vita della musica, ai tempi della pandemia e oltre (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per Dave Rogers, a capo della divisione Lifestyle di Harman International, stiamo entrando nell'era delle piattaforme integrate. E Apple vuole metterci lo zampino Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per Dave Rogers, a capodivisione Lifestyle di Harman International, stiamo entrando nell'era delle piattaforme integrate. E Apple vuole metterci lo zampino

Advertising

ConsorzioCIAL : Anche in pieno inverno 'Ogni Lattina Vale'. ??? Vale perché rappresenta una fonte inesauribile di energia e grazie… - il_letterino : RT @feltrinellied: Da domani in libreria 'Su tutti i vivi e i morti' di Enrico Terrinoni. Una nuova narrazione di pochi mesi misteriosi ma… - AndreaComincini : RT @feltrinellied: Da domani in libreria 'Su tutti i vivi e i morti' di Enrico Terrinoni. Una nuova narrazione di pochi mesi misteriosi ma… - EnricoTerrinoni : RT @feltrinellied: Da domani in libreria 'Su tutti i vivi e i morti' di Enrico Terrinoni. Una nuova narrazione di pochi mesi misteriosi ma… - statussquatter : 'MORTAZZI VOSTRAGH, SUCGHIAMILLIHHGHOJ, SOCHAA' E poi ha concluso: 'Morte a Videodrome, lunga vita alla Nuova Carne… -