La bomba di calciomercato: "Diego Costa in Serie A, ci siamo quasi"

Gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano di grande passione con le squadre di Serie A pronte a rinforzarsi. Anche i club in lotta per la retrocessione sono attivissimi con l'intenzione di ribaltare i pronostici. Una squadra che ha bisogno di innesti di spessore è la Salernitana, la situazione di classifica è preoccupante e l'ultimo posto non lascia ben sperare. Le ultime voci di calciomercato iniziano, però, ad entusiasmare i tifosi della Salernitana. Walter Sabatini avrebbe avviato i contatti con lo svincolato Diego Costa. Il brasiliano naturalizzato spagnolo è reduce dall'esperienza con l'Atletico Mineiro ed è ancora un attaccante di grandissimo spessore. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, nel corso della carriera ha dimostrato di essere un goleador.

