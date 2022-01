È stato approvato un piano per far uscire Porto Rico dalla bancarotta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo cinque anni il “territorio non incorporato” degli Stati Uniti Ricomincerà a pagare i suoi debiti Leggi su ilpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo cinque anni il “territorio non incorporato” degli Stati Unitimincerà a pagare i suoi debiti

Advertising

ilpost : È stato approvato un piano per far uscire Porto Rico dalla bancarotta - GioFaggionato : 'Un istituto di ricerca sul pensiero economico del presidente Xi Jinping è stato inaugurato ieri a Pechino. Il cent… - MMastrantuono : RT @cattivamamy: Avessimo approvato quel referendum sarebbe stato un bene per tutti.Impariamo a fare leggi giuste e non per dispetto dell'a… - saluteebene : @mattino5 In pratica per 4 giorni sopra i 120 alla fine viene trattato come uno non vaccinato. Lo trovo assurdo p… - blnthen : @MediasetTgcom24 quindi non è stato approvato??? -