Covid, record di contagi e metà italiani vorrebbe la DaD: ora la fa il 20%, con tanti prof a casa e orari ridotti [IL PUNTO] (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ...con le disposizioni approvate il 5 gennaio dal Governo e introdotte qualche giorno dopo in Gazzetta ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ... Leggi su tecnicadellascuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ...con le disposizioni approvate il 5 gennaio dal Governo e introdotte qualche giorno dopo in Gazzetta ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 228.179 positivi e nuovo record di vittime, 434. ieri erano state 287. - TgLa7 : ??#Covid, Francia: 464.769 casi, è nuovo record assoluto?? - RaiNews : Contagi record in Europa. Dopo i 464 mila casi segnalati ieri in Francia, la Germania ha identificato più di 110.00… - gianppaolo : RT @Marcella_IsBack: In #Spagna TUTTO APERTO. Il greenpass non sanno cosa sia. Nei giornali il covid è in 70esima pagina. Bar e ristoranti… - BerlinoRoma70 : RT @Marcella_IsBack: In #Spagna TUTTO APERTO. Il greenpass non sanno cosa sia. Nei giornali il covid è in 70esima pagina. Bar e ristoranti… -