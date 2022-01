Covid Portogallo oggi, anche i positivi ai seggi per voto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I portoghesi in isolamento perché positivi al Covid-19 o perché entrati in contatto con persone contagiate potranno lasciare la loro abitazione per andare a votare il 30 gennaio, giorno in cui si terranno le elezioni anticipate. Lo ha annunciato il governo all’indomani del record di casi registrato in Portogallo dall’inizio della pandemia, con 43.729 contagi rilevati in 24 ore. Nel corso di una conferenza stampa la ministra dell’Interno, Francisca Van Dunem, ha spiegato che gli elettori in quarantena potranno recarsi ai seggi solo tra le 18 e le 19, invitando le persone non contagiate a votare prima. Si tratta di una raccomandazione e non di un obbligo, ha precisato, ribadendo invece la necessità che i positivi indossino la mascherina, rispettino il distanziamento, usino mezzi propri per spostarsi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I portoghesi in isolamento perchéal-19 o perché entrati in contatto con persone contagiate potranno lasciare la loro abitazione per andare a votare il 30 gennaio, giorno in cui si terranno le elezioni anticipate. Lo ha annunciato il governo all’indomani del record di casi registrato indall’inizio della pandemia, con 43.729 contagi rilevati in 24 ore. Nel corso di una conferenza stampa la ministra dell’Interno, Francisca Van Dunem, ha spiegato che gli elettori in quarantena potranno recarsi aisolo tra le 18 e le 19, invitando le persone non contagiate a votare prima. Si tratta di una raccomandazione e non di un obbligo, ha precisato, ribadendo invece la necessità che iindossino la mascherina, rispettino il distanziamento, usino mezzi propri per spostarsi e ...

