Covid: Germania, oltre 110 mila contagi in 24 ore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Germania ha identificato più di 110.000 nuovi casi di contaminazione da Covid - 19 in 24 ore, secondo i dati pubblicati oggi dalle autorità sanitarie La più grande economia d'Europa ha registrato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laha identificato più di 110.000 nuovi casi di contaminazione da- 19 in 24 ore, secondo i dati pubblicati oggi dalle autorità sanitarie La più grande economia d'Europa ha registrato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Germania ha identificato più di 110.000 nuovi casi di contagio da Covid in 24 ore #ANSA - petergomezblog : Covid, in Germania la curva dei contagi torna a salire: nuovo record di 80.430 casi e 384 morti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Germania ha identificato più di 110.000 nuovi casi di contagio da Covid in 24 ore #ANSA - FGuardiella : Covid: Germania, oltre 110 mila contagi in 24 ore - saluti37 : @KitemuoT Io invece ho anticipato tutti, covid a Gennaio 2020 di ritorno dalla Germania, mi sono curata da sola con… -