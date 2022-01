Charlene di Monaco, verità drammatica: perché non torna a Montecarlo? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La spiegazione è molto più dolorosa di quello che immaginate Salvo una brevissima parentesi a novembre, quando aveva fatto rientro dopo la sua degenza in Sudafrica, Charlene di Monaco è in fuga da dieci mesi. Da allora, ad interrogarsi sulle sue condizioni ma anche sulla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La spiegazione è molto più dolorosa di quello che immaginate Salvo una brevissima parentesi a novembre, quando aveva fatto rientro dopo la sua degenza in Sudafrica,diè in fuga da dieci mesi. Da allora, ad interrogarsi sulle sue condizioni ma anche sulla L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco, la “consolazione” di Alberto: sono quattro con lui - infoitcultura : Alberto di Monaco, disperato per Charlene: il gesto estremo lascia tutti basiti - infoitcultura : Charlene di Monaco, clamorosa svolta: lo ha deciso il principe Alberto - infoitcultura : Charlene di Monaco in clinica: “ipotesi Sindrome di Rebecca” - infoitcultura : Charlene di Monaco, 'quale sindrome la ha colpita': indiscrezioni-choc, come l'ha ridotta il principe Alberto -