Calciomercato Sampdoria, il Colonia fa sul serio per Chabot: c’è l’offerta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: il Colonia affonda il colpo per Chabot. Offerta ai blucerchiati Julian Chabot, difensore tedesco assente contro il Torino per squalifica, ha mercato. La Sampdoria non farà muro alla sua partenza e spera di poter chiudere la trattativa con il Colonia il più rapidamente possibile. Sul giocatore però ci sarebbe anche l’interesse di altri due club stranieri: St. Etienne e Strasburgo. In occasione di Sampdoria-Cagliari al Ferraris il Colonia ha mandato un suo osservatore, Martin Schulz, a valutare il difensore e avrebbe avuto l’ok da parte del club al suo rientro in Germania. A quanto riporta Il Secolo XIX, un’offerta sarebbe in arrivo sul tavolo di Corte Lambruschini e la formula del trasferimento sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022): ilaffonda il colpo per. Offerta ai blucerchiati Julian, difensore tedesco assente contro il Torino per squalifica, ha mercato. Lanon farà muro alla sua partenza e spera di poter chiudere la trattativa con ilil più rapidamente possibile. Sul giocatore però ci sarebbe anche l’interesse di altri due club stranieri: St. Etienne e Strasburgo. In occasione di-Cagliari al Ferraris ilha mandato un suo osservatore, Martin Schulz, a valutare il difensore e avrebbe avuto l’ok da parte del club al suo rientro in Germania. A quanto riporta Il Secolo XIX, un’offerta sarebbe in arrivo sul tavolo di Corte Lambruschini e la formula del trasferimento sarebbe ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, in arrivo #Sensi in prestito secco dall'@Inter - DiMarzio : #Giampaolo torna ad allenare la #Sampdoria: accordo raggiunto - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI è il primo rinforzo per Marco Giampaolo #SkySport… - news24_inter : #Sensi ormai prossimo alla #Sampdoria ?? - sportli26181512 : Verona, in arrivo un difensore greco da Leverkusen: Via vai sul mercato in difesa dell'Hellas Verona. Dopo aver ced… -