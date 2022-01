Calcio e Covid | la squadra si ferma con 9 positivi | le nuove regole

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – La rosa delle squadre di(Serie A, B e C), sulla quale calcolare la percentuale di giocatoriper il nuovo protocollo, è di 25 giocatori. Lo ha stabilito la Figc. E’ quindi di 9 giocatoriil limite che fa scattare lo stop a tutta la. Oltre a fissare il numero di 25 atleti come rosa complessiva, la Figc evidenzia che l’organico può variare nella sua composizione. “La lista contenente l’elenco dei componenti del “Gruppo Atleti” di cui al punto 1, dovrà essere inviata, via PEC, dalla Società alla Lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato e potrà essere successivamente variata”, spiega la feder, “relativamente ai nominativi componenti la stessa e non al numero ...

...in queste settimane ne hanno dovuto fare a meno in virtù della sosta dettata dall'emergenza- ... SI COMINCIA! Eccoci finalmente ald'inizio della diretta di Lecco Pro Vercelli : andiamo ......la comunicazione della sconfitta a tavolo per non essere scesa in campo lo scorso 21 dicembre a Udine - poiché bloccata dall'Asl territoriale - sarebbe la terza partita non disputata per- 19 ...Nuovo ciclo di tamponi nella giornata di mercoledì e nessun nuovo caso di covid. Resta solo un calciatore, non ancora negativizzato. Ancora un giorno senza nuovi positivi, nella Ternana. Nella giornat ...Emergenza nella squadra granata: sono otto i giocatori positivi. Se il conto dovesse ulteriormente salire, allora l'Asl potrebbe intervenire bloccando i ragazzi di Colantuono ...