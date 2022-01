Biathlon, la start list dell’individuale maschile di Anterselva 2022: orari, pettorali e italiani in gara (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La start list dell’individuale maschile della tappa di Coppa del Moondo di Biathlon 2021/2022 di Anterselva, in Italia. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 14:15 di giovedì 20 gennaio. 5 gli italiani al via. Con il pettorale nº 5 Thomas Bormolini, con il 34Lukas Hofer, con il 48 Tommaso Giacomel, con l’83 Dominik Windisch e con il 103 Didier Bionaz. DI SEGUITO, LA start list COMPLETA: 1 ZOBEL David GER 1996 14:15:30 2 SEPPALA Tero FIN 1996 14:16:003 BARTKO Simon SVK 1996 14:16:304 BORMOLINI Thomas ITA 1991 14:17:005 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 14:17:306 KRCMAR Michal CZE 1991 14:18:007 WRIGHT Campbell NZL 2002 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladella tappa di Coppa del Moondo di2021/di, in Italia. Idi partenza, gli azzurri ine glidi riferimento. Appuntamento alle ore 14:15 di giovedì 20 gennaio. 5 glial via. Con il pettorale nº 5 Thomas Bormolini, con il 34Lukas Hofer, con il 48 Tommaso Giacomel, con l’83 Dominik Windisch e con il 103 Didier Bionaz. DI SEGUITO, LACOMPLETA: 1 ZOBEL David GER 1996 14:15:30 2 SEPPALA Tero FIN 1996 14:16:003 BARTKO Simon SVK 1996 14:16:304 BORMOLINI Thomas ITA 1991 14:17:005 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 14:17:306 KRCMAR Michal CZE 1991 14:18:007 WRIGHT Campbell NZL 2002 ...

sportface2016 : La start list dell'individuale maschile di #Anterselva - alcinx : RT @neveitalia: Finalmente Anterselva, domani si parte con l’Individuale maschile: start list e azzurri al via #biathlon @AleBergomi #19Gen… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Finalmente Anterselva, domani si parte con l’Individuale maschile: start list e azzurri al via #biathlon @AleBergomi #19Gen… - neveitalia : Finalmente Anterselva, domani si parte con l’Individuale maschile: start list e azzurri al via #biathlon… - nvpersie7 : RT @AzzurroBiathlon: Tutti i pettorali dell'individuale maschile, che domani aprirà la tappa di Coppa del Mondo a @biathlonantholz https:/… -