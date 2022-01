Armando Incarnato verso L’Isola dei Famosi? Marika fa un’insinuazione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)deiè stata citata ben due volte durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri. La prima con Biagio Di Maro (lui stesso ha confessato che gli piacerebbe partecipare), la seconda durante un confronto fraGeraci. I due hanno (per l’ennesima volta) litigato e proprio durante il faccia a faccia la Geraci ha incalzato: “Il tuo mood da cinque anni è sempre lo stesso: stare qui per.. ma neanche quest’anno vai in Honduras? Non ci vai neanche quest’anno? Casomai vai a nuoto, così per marzo arrivi.. Ho letto che ci andrai! Ho letto solo che andrai adei! Se fossi un’autrice televisiva ti prenderei a fare un reality perché reciti benissimo”. Ovviamenteha preso ...

Uomini e Donne, Armando Incarnato contro Marika Geraci: 'Non ti consento di sporcare la mia persona' I telespettatori di Uomini e Donne, nella nuova puntata hanno assistito all'ennesimo scontro tra... Ma conoscete Beatrice Iannicelli, la dama che è arrivata in studio per frequentare uno storico cavaliere, Armando Incarnato? Tutto sulla donna veronese che ha già conquistato tutti.