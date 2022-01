“Alex e Delia torneranno insieme”, la previsione di Giacomo e il parere di Manila: “tutto un circo” – VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giacomo Urtis è sicuro: Alex Belli e Delia Duran torneranno insieme. Durante una sessione di allenamento nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a Manila Nazzaro, il chirurgo estetico ha detto la sua in merito alla coppia del momento. Giacomo Urtis: “Alex e Delia? Gli è convenuto fare il GF Vip ma fuori di qua…”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Urtis è sicuro:Belli eDuran. Durante una sessione di allenamento nella Casa del Grande Fratello VipNazzaro, il chirurgo estetico ha detto la sua in merito alla coppia del momento.Urtis: “? Gli è convenuto fare il GF Vip ma fuori di qua…”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

