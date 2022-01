A cena da Maria Latella | su SkyTg24 il primo ‘dinner talk’

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) AdaIl tavolo del confronto stavolta sarà una tavola. Apparecchiata per bene, come si fa quando ci sono ospiti.esplora suuna nuova dimensione “conviviale” del talk show, attovagliando accanto a sé personalità del mondo politico, economico, imprenditoriale e culturale. Il piatto forte sarà chiaramente l’attualità, a cominciare dal Quirinale. Da domani – 20 gennaio – e ogni giovedì, la giornalista condurrà alle 21 il dinner talk “Ada“. Il programma, prodotto da Level 33, prenderà vita tra mura domestiche, in un clima cordiale e più rilassato rispetto a quello degli studi televisivi., tra una portata e l’altra, guiderà i suoi ...

ParliamoDiNews : A cena da Maria Latella: il nuovo dinner talk con gli ospiti dell`attualità #cena #maria #latella #dinner #talk… - Talk_Tonight95 : Brava @MariaLatella il dinner talk è un format molto interessante, sono curiosissima, finalmente qualcosa di divers… - MarcoFinizio74 : RT @SkyTG24: .@MariaLatella: “Vi racconto il mio nuovo #dinnertalk, in onda da stasera alle 21 su #SkyTG24”. - SkyTG24 : .@MariaLatella: “Vi racconto il mio nuovo #dinnertalk, in onda da stasera alle 21 su #SkyTG24”. - VisumTV : A cena con Maria Latella su Sky -

Che tipo di programma è 'AdaLatella'? 'Si tratta di una formula nuova. Non è un talk ma un dinner talk, in pratica il contrario di quelle trasmissioni in cui ci si aggredisce verbalmente,...
A partire da oggi, 20 gennaio, ogni giovedì alle 21, sarà disponibile on demand e su Sky Tg24 il nuovo dinner talk A cena da Maria Latella. Il programma porta il dibattito intorno ad una tavola imband ...